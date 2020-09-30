Bu tur bizim

DIAGNE'YE ÖNEMLİ GÖREV
Neftçi ve Hajduk maçlarına 11'de başlayan Diagne'nin yeniden Falcao'nun yerini almasına kesin gözle bakılıyor. Rangers'ın duran toplarda etkili olması nedeniyle Mbaye Diagne'ye özel bir görev verildiği de kaydedildi. Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisinin defans hattı bozulmayacak. Kalede Fatih, savunmada Omar, Luyindama, Marcao ve Linnes olacak. Orta alanda Etebo, Taylan ve Belhanda ileride ise Emre Kılınç, Arda ve Diagne forma giyecek.
11 MAÇTA 31 GOL ATTILAR
Bu sezon lig ve Avrupa'da 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik alan Rangers 31 gol atıp, 3 gol yedi. Son 5 maçta 20 gol atan İskoçlar'ın, duran toplarla sonuca gitmesi dikkat çekti. Bu konuda özel önlemler alınacak. Teknik heyetin A'dan Z'ye analiz ettiği Rangers'a göz açtırılmayacak.
İSKOÇYA YOLCULUĞU SAAT 11'DE
G.Saray zorlu Rangers maçı için bugün İskoçya'ya uçuyor. Sarı-kırmızılılar saat 11.00'de özel bir uçuşla İskoçya'nın Glasgow kentine gidecek. Karşılaşma öncesi son antrenman ise 20.30'da maçın oynanacağı Ibrox Stadyumu'nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapılacak.
ÇİFT KALE MAÇ
Sarı-kırmızlılar bir günlük aranın ardından Florya'da idman yaptı. Fenerbahçe maçında tam süre alan oyuncuların ayrıldığı bölümde pas çalışıldı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.