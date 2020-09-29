Galatasaray'da yeniden Henry Onyekuru sesleri! Resti çekti

Galatasaray'da Henry Onyekuru sevdası bitmiyor. Geçtiğimiz sezon devre arasında ikinci kez kiralanan Onyekuru, kulübü Monaco tarafından çağırılması nedeniyle sezon bitmeden geri dönmek zorunda kalmıştı.

Sarı-kırmızılılar Nijeryalı kanat için tekrardan girişimlerde bulunsa da Fransız ekibinden olumlu sonuç alınamamıştı. Monaco ile Onyekuru cephesinde yaşanan son gelişmelerin ardından Cimbom'da defter yeniden açıldı.

Ajansspor'un haberine göre; Lig 1'de Monaco formasıyla ilk iki maça 11'de başlasa da aldığı sürelerden memnun olmayan son hafta da Strasbourg maçında oyuna sokulmayan 23 yaşındaki kanat oyuncu gemileri yaktı.

"OYNAMAYACAKSAM GİDEYİM"

Teknik direktör Niko Kovac'la da arası pek bulunmayan Henry Onyekuru, "Benden faydalanılmayacaksa burada durmayayım" sözleriyle kulüp yöneticilerine resti çekti.

Galatasaray cephesi önümüzdeki günlerde Nijeryalı yıldız için girişimlerde bulunacak.