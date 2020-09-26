Kasaya 2.28 milyon

Sarı-kırmızılılar, Neftçi Bakü ve Hajduk Split takımlarını eleyince kasasına 2 milyon 280 bin euro'yu koydu. Cimbom, Rangers'ı yenmesi halinde 1 milyon 140 bin euro galibiyet primi alacak. Gruplara katılım payı ise 2 milyon 920 bin euro olacak. Galatasaray böylelikle toplamda 6 milyon 340 bin euro kazanacak.