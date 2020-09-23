Sağ kanada Ivanov

Galatasaray'la ilgili bir iddia da Bulgar basınından geldi. Buna göre sarı-kırmızılılar, Levski Sofya forması giyen Stanislav Ivanov'un transferini bitirmek üzere... Galatasaray scout ekibinin uzun bir süredir izlediği genç isime teknik heyetin onay verdiği, yönetimin de transferi sonuçlandırmak için Levski Sofya ile masaya oturduğu belirtildi.

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Bulgar ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ivanov, sağ kanat başta olmak üzere sol kanat ve santrfor olarak da görev yapabiliyor. 1999 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezon 29 maça çıkarken 8 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Sofya ekibinin altyapısından yetişen Ivanov, 2016 yılında A Takım'a yükseldi.