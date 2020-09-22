Başakşehir Diagne’ye talip oldu

Transferde son dönemece girilirken sürpriz görüşmeler yaşanmaya başlandı.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 20:37Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 06:50
Transferde son dönemece girilirken sürpriz görüşmeler yaşanmaya başlandı. Pazar akşamı oynanan maç öncesi Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile bir araya geldiği ve Mbaye Diagne'nin durumunu sorduğu öğrenildi. Okan Buruk'un Crivelli'nin yerine Senegalli futbolcuyu takımında görmek istediği belirtilirken kiralık ve satın alma opsiyonlu satış için görüşmelerin süreceği bildirildi.