Haberler Galatasaray Başakşehir Diagne’ye talip oldu

Diagne’ye talip oldu

son dönemece girilirken sürpriz görüşmeler yaşanmaya başlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 20:37 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 06:50
Başakşehir Diagne’ye talip oldu
son dönemece girilirken sürpriz görüşmeler yaşanmaya başlandı. Pazar akşamı oynanan maç öncesi Başkanı 'ın Başkanı ile bir araya geldiği ve Mbaye Diagne'nin durumunu sorduğu öğrenildi. 'un Crivelli'nin yerine Senegalli futbolcuyu takımında görmek istediği belirtilirken kiralık ve satın alma opsiyonlu satış için görüşmelerin süreceği bildirildi.
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