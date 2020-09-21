Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk haftadaki Gaziantep FK maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Buna karşılık Neftçi maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. 3-1 kazanılan maçta görev yapan Babel, Linnes, Ömer Bayram ve Diagne lig maçında yine kulübedeydi.
Antep’ten devam
Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk haftadaki Gaziantep FK maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 23:50 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50