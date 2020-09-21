Antep’ten devam

Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk haftadaki Gaziantep FK maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Buna karşılık Neftçi maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. 3-1 kazanılan maçta görev yapan Babel, Linnes, Ömer Bayram ve Diagne lig maçında yine kulübedeydi.