Haberler Galatasaray Antep’ten devam

Antep’ten devam

 'e konuk olan 'da , ilk haftadaki FK maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 23:50 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
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