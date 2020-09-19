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Johansen'e imzayı attırıyor! Omar ve 'ten bilgi aldı

Orta saha transferi için gaza basan , ’dan Johensen’i 1 yıllık kiralamak için son pürüzleri gideriyor. ve Omar’dan bilgi alan yıldız, imzaya çok yakın.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 22:17 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Galatasaray Johansen'e imzayı attırıyor! Omar ve Linnes'ten bilgi aldı

orta saha transferinde sona yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak 29 Ağustos'ta FOTOMAÇ'ın duyurduğu 'i kadroya katmaya karar verdi. , bu mevkide birçok oyuncusu bulunduğu için 29 yaşındaki 'yi bırakmaya karar verdi. Cimbom, 2022'ye kadar kontratı bulunan Johansen'i 1 yıllığına kiralayacak. Kontratta satın alma opsiyonu da bulunacak. Milli takımdan arkadaşları Martin ve Omar Elabdellaoui'den de bilgi alan Johansen'in, sarı-kırmızılı formayı giymek istediği öğrenildi.

KADROYA ALINMADI

Johansen, Fulham'ın bu sezon ligde oynadığı ve Lig Kupası'nda karşılaştığı Ipswich maçlarının kadrosuna alınmadı. Fulham menajeri Scott Parker, önceki gün takımdan ayrılmak isteyen hiçbir futbolcunun önünü kesmeyeceklerini de belirtti. Sarı-kırmızılı idarecilerin 1 milyon euro'nun altında bir bedelle kiralamaya yakın olduğu kaydedildi. Johansen geçen sezon Fulham ile 36 müsabakaya çıkarken 5 asist yapmayı başardı. Johansen, 8 numaralı pozisyonda görev yapıyor.

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