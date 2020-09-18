Kombine satışları başladı

Galatasaray, bu sezon kombinelerini satışa sundu. Sınırlı sayıdaki kombineler, avantajlı fiyatlarla GS Bonus kartlarına 3 veya 6 vade farksız taksit imkanı, diğer kredi kartlarına 3 veya 6 vade farklı taksit imkanıyla passo.com.tr ve ASY Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu satış ofislerinden eski kombine sahiplerine öncelikli olarak verilecek.

Ocakta yüzde 30 açılacak

TFF, ligin ikinci yarısından itibaren maçlarda, stadyumların kapasitesinin yüzde 30'u oranında taraftarın tribünlerde yer alabileceğini açıklamıştı. Bu sezon için VIP koltuk veya kombine satın alanlar ikinci yarıda ve gelecek sezonunun ilk yarısını izleyecek.