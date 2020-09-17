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Karalar bağlamayız

Terim: olursa olur, olmazsa yolumuza devam ederiz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 22:24 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Karalar bağlamayız
Teknik direktör , uzun yıllar sonra Bakü'de olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Neftçi maçı öncesi soruları yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, "En önemli maç, önünüzdeki maçtır. Bizim için de Neftçi önemli bir maç. Saha dışında kardeşiz ama saha içinde herkes kazanmak için oynayacak" dedi. Terim çalışmalarıyla ilgili ise, "Ekonomik durumdan dolayı transfer yapmak kolay değil. En iyisini yapmak için uğraşıyoruz hep beraber. Ancak almış olmak için almak istemiyorum. Olursa olur, olmazsa mevcut kadromuzla yolumuza devam edeceğiz. Karalar bağlamayız" diye konuştu.
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