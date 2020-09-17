Terim: Transfer olursa olur, olmazsa yolumuza devam ederiz.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 22:24Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Teknik direktör Fatih Terim, uzun yıllar sonra Bakü'de olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Neftçi maçı öncesi soruları yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, "En önemli maç, önünüzdeki maçtır. Bizim için de Neftçi önemli bir maç. Saha dışında kardeşiz ama saha içinde herkes kazanmak için oynayacak" dedi. Terim transfer çalışmalarıyla ilgili ise, "Ekonomik durumdan dolayı transfer yapmak kolay değil. En iyisini yapmak için uğraşıyoruz hep beraber. Ancak almış olmak için almak istemiyorum. Olursa olur, olmazsa mevcut kadromuzla yolumuza devam edeceğiz. Karalar bağlamayız" diye konuştu.