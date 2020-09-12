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Haberler Galatasaray Belhanda’yı ikna turları

’yı ikna turları

Menajeri William D’Avila ile ’nın transfer edilmesi için görüşüldü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 00:50 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Belhanda’yı ikna turları
Takımın en çok tartışılan ismi Younes için menajeri William D'Avila ile görüşüldü. Yönetim, D'Avila'ya oyuncusunu başka kulübe gitmeye ikna etmesi istenildi. Eğer giderse kulüp Belhanda'dan hem bonservis kazanacak hem de maaş yükünden kurtulacak. Kontratının son senesindeki Faslı yıldıza 'dan 3 milyon euro'luk bir teklif olduğu da iddia edildi. Belhanda giderse orta sahaya hemen takviye yapılacağı konuşuluyor.