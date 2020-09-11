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Haberler Galatasaray Galatasaraylı Celil Yüksel resmen Adanaspor'da!

Galatasaraylı resmen 'da!

Kulübü, 22 yaşındaki genç futbolcusu 'in 900 bin TL karşılığında 1. Lig ekiplerinden 'a olduğunu KAP'a bildirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma 16:10 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma 16:17
Galatasaraylı Celil Yüksel resmen Adanaspor'da!

, genç orta saha oyuncusu 'in 'a olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. Şirketimize net 900.000 TL transfer bedeli ödeyecektir."