Galatasaray eski yıldızı ile anlaştı! İşte yıllık ücreti
Yeni sezon çalışmaları kapsamında orta saha çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı-kırmızılı yönetimin orta saha transferi için Badou Ndiaye ile anlaşmaya vardığı ve Stoke City ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Önümüzdeki sezon transfer hazırlıklarına son sürat devam eden ve orta saha için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, eski oyuncusu Badou Ndiaye ile şartlarda anlaştı. Hürriyet'in haberine göre; Transfere teknik direktör Fatih Terim'in onay verdiği ve İngiliz kulübü Stoke City ile yapılacak görüşmelerin ardından transfer nokta konulacak.
Hatayspor ile oynanan hazırlık maçı sonrasında orta saha transferinde görüşmelerini hızlandıran Galatasaray'da sürpriz bir isim ön plana çıktı. Stoke City, Badou Ndiaye'yi yeniden kiralama kararı aldı. Galatasaray eski oyuncusuyla görüşmelere başladı. Yaklaşık 4 gündür transfer heyeti, Badou Ndiaye ile görüşüyor.
NDIAYE ŞARTLARI KABUL ETTİ
Ndiaye, Galatasaray'ın şartlarını kabul etti. Ücretinde de ciddi anlamda indirim yaptı. Eğer Galatasaray, İngiliz kulübüyle anlaşırsa Ndiaye 1 yıllığına kiralanacak ve yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.
FATİH TERİM ONAY VERDİ
Fatih Terim de eski oyuncusunun sarı-kırmızılı takıma geri dönmesine izin vermiş durumda. Bu transfer önümüzdeki hafta netlik kazanacak. Galatasaray, hem oyuncunun maaşını hem kiralama bedelini 2-2.5 milyon euro arası bir maliyete sıkıştırırsa Ndiaye, sarı-kırmızılı takımın formasını giyecek.
- 06.09.2020
- Güncelleme: 06.09.2020 01:31
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray eski yıldızı ile anlaştı! İşte yıllık ücreti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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