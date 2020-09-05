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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Aslan eski yıldızı ile anlaştı! İşte yıllık ücreti

eski yıldızı ile anlaştı! İşte yıllık ücreti

Galatasaray eski yıldızı ile anlaştı! İşte yıllık ücreti

Yeni sezon çalışmaları kapsamında orta saha çalışmalarına devam eden 'da flaş gelişmeleri yaşanıyor...  Sarı-kırmızılı yönetimin orta saha transferi için Badou Ndiaye ile anlaşmaya vardığı ve ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. İşte transfere dair tüm detaylar... | Galatasaray haberleri

Önümüzdeki sezon hazırlıklarına son sürat devam eden ve orta saha için çalışmalarını sürdüren , eski oyuncusu Badou Ndiaye ile şartlarda anlaştı. Hürriyet'in haberine göre; Transfere teknik direktör 'in onay verdiği ve İngiliz kulübü ile yapılacak görüşmelerin ardından transfer nokta konulacak.

Hatayspor ile oynanan hazırlık maçı sonrasında orta saha transferinde görüşmelerini hızlandıran Galatasaray'da sürpriz bir isim ön plana çıktı. Stoke City, Badou Ndiaye'yi yeniden kiralama kararı aldı. Galatasaray eski oyuncusuyla görüşmelere başladı. Yaklaşık 4 gündür transfer heyeti, Badou Ndiaye ile görüşüyor.

İngiltere'den Galatasaray'a Badou Ndiaye müjdesi!

NDIAYE ŞARTLARI KABUL ETTİ

Ndiaye, Galatasaray'ın şartlarını kabul etti. Ücretinde de ciddi anlamda indirim yaptı. Eğer Galatasaray, İngiliz kulübüyle anlaşırsa Ndiaye 1 yıllığına kiralanacak ve yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.

FATİH TERİM ONAY VERDİ

Fatih Terim de eski oyuncusunun sarı-kırmızılı takıma geri dönmesine izin vermiş durumda. Bu transfer önümüzdeki hafta netlik kazanacak. Galatasaray, hem oyuncunun maaşını hem kiralama bedelini 2-2.5 milyon euro arası bir maliyete sıkıştırırsa Ndiaye, sarı-kırmızılı takımın formasını giyecek.

  1. 06.09.2020
  2. Güncelleme: 06.09.2020 01:31
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