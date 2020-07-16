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16 Temmuz 2020, Perşembe
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’yı hırs bastı

Akbaba’yı hırs bastı

Son dönemde oynadığı etkisiz futbolla tepki çeken eleştirilere hak verdi.

Son dönemde oynadığı etkisiz futbolla tepki çeken eleştirilere hak verdi. 26 yaşındaki futbolcu "Şu anda iyi olmadığımın ben de farkındayım. Sahada istediklerimi yapamıyorum. Ancak taraftarın ve camianın isteklerine cevap vereceğim" dedi. Emre kötü bir sezon geçirdiklerini, gelecek yıl tüm takımın çok daha büyük bir hırsla mücadele edeceğini kaydetti. Emre bu sezon 15 maçta 3 gol kaydetti.

  1. 16.7.2020
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