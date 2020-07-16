Akbaba’yı hırs bastı

Son dönemde oynadığı etkisiz futbolla tepki çeken Emre Akbaba eleştirilere hak verdi. 26 yaşındaki futbolcu "Şu anda iyi olmadığımın ben de farkındayım. Sahada istediklerimi yapamıyorum. Ancak taraftarın ve camianın isteklerine cevap vereceğim" dedi. Emre kötü bir sezon geçirdiklerini, gelecek yıl tüm takımın çok daha büyük bir hırsla mücadele edeceğini kaydetti. Emre bu sezon 15 maçta 3 gol kaydetti.