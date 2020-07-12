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12 Temmuz 2020, Pazar
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’ya sınır engeli

Valencia’ya sınır engeli

basını Tigres'ten ayrılan Enner 'nın kariyerine devam etmesi beklenirken sürprizle karşılaştığını duyurdu.

basını Tigres'ten ayrılan Enner 'nın kariyerine devam etmesi beklenirken sürprizle karşılaştığını duyurdu. Ecuagol'ün haberine göre; 'de çıkan yabancı sınırlaması sarı-kırmızılıları 30 yaşındaki oyuncunun transferinde geri adım atmasına neden oldu. Valencia'nın Al Shabab'a yakınlaştığı duyuruldu.
  1. 12.7.2020
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