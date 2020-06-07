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07 Haziran 2020, Pazar
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Genç kule radarda

Genç kule radarda

Scout ekibi, sürpriz bir ismi 'in önüne getirdi. forması giyen 'ı listesine aldı.

Scout ekibi, sürpriz bir ismi 'in önüne getirdi. forması giyen 'ı listesine aldı. ekibinde bu sezon 13 maça çıkan 19 yaşında ve 1.90 boyundaki futbolcu da Cimbom'a gelmeye can atıyor. Sol ayaklı olmasıyla da dikkat çeken Özkaçar'ın bedeli 175 bin euro.
  1. 7.6.2020
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