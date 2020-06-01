Son dakika: Galatasaray'dan Ahmet Nur Çebi'ye flaş yanıt - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray G.Saray'dan Ahmet Nur Çebi'ye flaş yanıt!

Son dakika: 'dan 'ye flaş yanıt

Son dakika: Galatasaray'dan Ahmet Nur Çebi'ye flaş yanıt

Son dakika haberine göre; , Beşiktaş Başkanı 'nin sözlerine resmi sitesinden yaptığı açıklamayla cevap verdi. Açıklamada, "1986-87 sezonunda alnımızın akıyla aldığımız kupanın kendilerine verilmesi yönünde müracaatta bulunan sayın Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları tam anlamıya talihsizliktir." ifadeleri yer aldı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, başkan Çebi'nin açıklamaları talihsizlik olarak yorumlandı.

'ın açıklaması şu şekilde: "Kulübümüzün, 1986-87 sezonu sonunda alnının akıyla şampiyon olarak kazandığı kupanın, kendi hakları olduğunu iddia ederek kulüplerine verilmesi yönünde müracaatta bulunduklarını ifade eden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sn. 'nin açıklamaları tam anlamıyla talihsizliktir. Söz konusu müracaatın kaynağı, her türlü kanıttan ve dayanaktan yoksun, iftira niteliğinde asılsız iddialardır. Galatasaray'ın şanlı tarihine leke sürmeye yönelik bu iftiraları içeren kitabın yazarı hakkında gerekli hukuki işlemler anında başlatılmış idi. Rakibimizi, geçmişten kupa çıkartma çabalarını bir kenara bırakarak saha içinde adil, dürüst ve sportmence bir yarış içerisinde şampiyonluk kazanmaya davet ediyoruz.".

Resim

  1. 01.06.2020
  2. Güncelleme: 01.06.2020 19:43
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Galatasaray'dan Ahmet Nur Çebi'ye flaş yanıt haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA