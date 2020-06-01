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01 Haziran 2020, Pazartesi
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talip oldu

Göztepe talip oldu

'ye sürpriz bir talip çıktı. 'nin golcüyü kiralamak istediği ancak bir de şart sunduğu öğrenildi.

'ye sürpriz bir talip çıktı. 'nin golcüyü kiralamak istediği ancak bir de şart sunduğu öğrenildi. 2.3 milyon euro'luk maaşının ancak yarısını karşılayabileceklerini belirten sarı-kırmızılılar kabul görmesi halinde transferi bitirmek istediklerini de bildirdi.
  1. 1.6.2020
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