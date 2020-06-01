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01 Haziran 2020, Pazartesi
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10 milyon euro

Feghouli 10 milyon euro

bir süredir talip olduğu 'nin bonservisi için kulübüyle görüşmelerini yürütürken, basınından Sport görüşmelerin detaylarını yazdı. Sarı-kırmızılı ekibin, Faslı yıldızın bonservisi için 10 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi.

Al Nassr bir süredir talip olduğu 'nin bonservisi için kulübüyle görüşmelerini yürütürken, basınında Sport görüşmelerin detaylarını yazdı. Sarı-kırmızılı ekibin, Faslı yıldızın bonservisi için 10 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi. yetkililerinin ise bonservis bedelini yüksek bulmasına rağmen düşünmek için süre istedikleri ifade edildi. Feghouli'nin 2022'ye kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.
  1. 1.6.2020
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