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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Gözler Komşu’da

Gözler Komşu’da

Genç ve gelecek vadeden oyuncuların peşine düşen , ile olan sözleşmesi sona erecek 'i listesinde tutuyor.

Genç ve gelecek vadeden oyuncuların peşine düşen , ile olan sözleşmesi sona erecek 'i listesinde tutuyor. 18 yaşındaki sağ bek sezon sonunda boşa çıkacak. Bu sezon 'da 17 maça çıkan genç isim, 5 gol, 1 asist yaptı. Mariano'nun yerine düşünülüyor.
  1. 18.5.2020
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