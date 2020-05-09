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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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'ın istemediği Andone'ye talip! 2 dev...

Galatasaray'ın istemediği Andone'ye talip! 2 dev...

'ın sezon başında İngiliz ekibi Brighton'dan kiralık transfer ettiği için Rumen basını sürpriz bir habere imza attı. Bu sezon yaşadığı ağır sakatlıklar dolayısıyla forma şansı bulamayan golcü futbolcuya 2 takımın talip olduğu yazıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın sezon sonunda Brighton'a geri göndermeyi planladığı kiralık futbolcusu için dev kapışma başladı.

Rumen basını, konu ile ilgili aktardığı haberde İskoç devleri ve 'in oyuncuyu istediğini yazdı.

Sport.ro'nun derlediği haber şu şekilde;

"Florin Andone yazın Galatasaray'dan ayrılacak.

Andone, Brighton'dan Galatasaray'a kiralık verildi ancak sezon sonunda anlaşma sona eriyor ve Rumen Milli yıldız Premier Lig'e geri dönecek.

Sorun şu ki Andone, Brighton'da bir yer bulabilecek mi? Bilinmiyor. Çünkü İngiliz ekibi, Fransa 2. Ligi ekibi Clermont forma giyen Adrian Grbic'i almak istiyor.

Galatasaray da, sadece 11 maç oynayabilen Andone'yi takımda tutmak istemiyor. Öte yandan iki İskoç devi Celtic ve Rangers, oyuncuya ilgisini belirtti. Şu anda Rangers'ta forma giyen Ianis Hagi, Andone için iyi bir arkadaş olabilir ve aynı takımda olmaları ikisi açısından bir artı durumunda gözüküyor."

  1. 09.05.2020
  2. Güncelleme: 09.05.2020 16:13
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