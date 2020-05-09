Galatasaray'ın istemediği Andone'ye talip! 2 dev...
Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Brighton'dan kiralık transfer ettiği Florin Andone için Rumen basını sürpriz bir habere imza attı. Bu sezon yaşadığı ağır sakatlıklar dolayısıyla forma şansı bulamayan golcü futbolcuya 2 takımın talip olduğu yazıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'ın sezon sonunda Brighton'a geri göndermeyi planladığı kiralık futbolcusu Florin Andone için dev kapışma başladı.
Rumen basını, konu ile ilgili aktardığı haberde İskoç devleri Rangers ve Celtic'in oyuncuyu istediğini yazdı.
Sport.ro'nun derlediği haber şu şekilde;
"Florin Andone yazın Galatasaray'dan ayrılacak.
Andone, Brighton'dan Galatasaray'a kiralık verildi ancak sezon sonunda anlaşma sona eriyor ve Rumen Milli yıldız Premier Lig'e geri dönecek.
Sorun şu ki Andone, Brighton'da bir yer bulabilecek mi? Bilinmiyor. Çünkü İngiliz ekibi, Fransa 2. Ligi ekibi Clermont forma giyen Adrian Grbic'i almak istiyor.
Galatasaray da, sadece 11 maç oynayabilen Andone'yi takımda tutmak istemiyor. Öte yandan iki İskoç devi Celtic ve Rangers, oyuncuya ilgisini belirtti. Şu anda Rangers'ta forma giyen Ianis Hagi, Andone için iyi bir arkadaş olabilir ve aynı takımda olmaları ikisi açısından bir artı durumunda gözüküyor."
- 09.05.2020
- Güncelleme: 09.05.2020 16:13
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın istemediği Andone'ye talip! 2 dev... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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