Cengiz: Biz bu kışı da atlatırız - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
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Cengiz: Biz bu kışı da atlatırız

Cengiz: Biz bu kışı da atlatırız

G.Saray Başkanı ’in de gündeminde ’deki hain saldırı vardı. Ateşin düştüğü yeri yaktığını belirten Cengiz, "Bu coğrafyada Türkler olarak bu badirelerle mücadele ediyoruz. Bunu da mutlaka aşacağız. Biz bu kışı da atlatırız ama yediğimiz ayazı da unutmayız” dedi.

G.Saray Başkanı 'in de gündeminde 'deki hain saldırı vardı. Ateşin düştüğü yeri yaktığını belirten Cengiz, "Ne söylesek boş. Camia olarak bu acıyı yürekten paylaşıyoruz. Bu coğrafyada Türkler olarak bu badirelerle mücadele ediyoruz. Bunu da mutlaka aşacağız. Biz bu kışı da atlatırız ama yediğimiz ayazı da unutmayız" dedi.
  1. 2.3.2020
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