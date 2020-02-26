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26 Şubat 2020, Çarşamba
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İmparator damgası! bunu hep yapıyor

İmparator damgası! Fatih Terim bunu hep yapıyor

Son 24 yılda G.Saray 28 kupa kaldırarak rakiplerini ezdi geçti. Bunların 19’unu Terim aldı. Bu sürede, F.Bahçe ile 11’er, ise 4 kupa kazandı.

'ın başında dördüncü dönemini geçiren adeta Türk futbol tarihinin akışını değiştirdi. Sarı-kırmızılılar, Terim'le başlayan son 24 yıllık dönemde toplam 28 kupa kaldırarak rakiplerinin toplam kupa sayısını geçti. Cimbom'u 1996-2000, 2002-2004, 2011-2013 arasında ve 2017'den beri aktif olarak çalıştıran Fatih Terim, sınırları içerisinde 19 kupa kaldırarak rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Galatasaray, 24 yıl içindeki Terim'siz dönemde ise 9 kupa kazandı. Toplamda 28 kupa kaldırarak tarih yazan Aslan'ı; 11'er kupayla F.Bahçe ile ve 4 kupayla takip etti.

DÖNÜŞLERİN USTASI
Devre arasına 6 rakibinin arkasında giren Aslan, yeniden zirveye ortak oldu. Aslan'da 8 şampiyonluk gören Fatih Terim'in 4'ünde ligin ilk yarısını rakiplerinden geride kapatması dikkat çekti. Terim'li Cimbom 1997-98'de ilk yarıyı 39 puanlı F.Bahçe'nin 6 puan gerisinde kapatıp 75 puanla şampiyon oldu. 1998-99'da F.Bahçe ve Beşiktaş'ın 1 puan gerisinden gelip 78 puanla mutlu sona ulaştı. 'in 2017-18'de 1 puan, geçen sezon ise 6 puan arkasından Cimbom, 75 ve 69 puanla ipi göğüsledi.

TERIM'İN KOLEKSİYONU
Süper Lig 8
Türkiye Kupası 3
Süper Kupa 3
Cumhurbaşkanlığı 3
TSYD 2

  1. 26.2.2020
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