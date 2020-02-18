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18 Şubat 2020, Salı
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Kapıya kondu!

Kapıya kondu!

, geleceğin yıldızları arasında gösterilen 'nın sözleşme uzatma tekliflerini reddettiği gerekçesiyle bırakıldığını duyurdu.

, geleceğin yıldızları arasında gösterilen 'nın sözleşme uzatma tekliflerini reddettiği gerekçesiyle bırakıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde yetişmesine emek verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

BEĞENMEDİ
G.Saray'ın sözleşmesinin sonuna gelen Mustafa'ya, yıllık 300 bin TL garanti ve maç başına para teklif yaptığı ancak bunun kabul edilmediği öğrenildi.

BİR GOLÜ VAR!
Son dönemde A takım antrenmanlarına giremeyen Mustafa Kapı, bu sezon tamamı U19 Ligi'nde olmak üzere 16 karşılaşmada forma giydi. Orta sahada oynayan Mustafa sadece 1 gol üretebildi.
  1. 18.2.2020
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