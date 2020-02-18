Kapıya kondu!
Galatasaray, geleceğin yıldızları arasında gösterilen Mustafa Kapı'nın sözleşme uzatma tekliflerini reddettiği gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığını duyurdu.
BEĞENMEDİ
G.Saray'ın sözleşmesinin sonuna gelen Mustafa'ya, yıllık 300 bin TL garanti ve maç başına para teklif yaptığı ancak bunun kabul edilmediği öğrenildi.
BİR GOLÜ VAR!
Son dönemde A takım antrenmanlarına giremeyen Mustafa Kapı, bu sezon tamamı U19 Ligi'nde olmak üzere 16 karşılaşmada forma giydi. Orta sahada oynayan Mustafa sadece 1 gol üretebildi.
- 18.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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