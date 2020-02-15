Urawa iddiasını yalanladı
Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyen Arda Turan'ın Japon Ligi takımlarından Urawa ile görüşme halinde olduğu öne sürüldü. 33 yaşındaki futbolcu ise, "Ben Barcelona'nın futbolcusuyum. Hiç kimseyle görüşme yapmadım" diyerek bu iddiayı yalanladı.
- 15.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Urawa iddiasını yalanladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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