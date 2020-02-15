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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Urawa iddiasını yalanladı

Urawa iddiasını yalanladı

'a transferi gerçekleşmeyen 'ın takımlarından Urawa ile görüşme halinde olduğu öne sürüldü. 33 yaşındaki futbolcu ise, "Ben 'nın futbolcusuyum. Hiç kimseyle görüşme yapmadım" diyerek bu iddiayı yalanladı.

'a transferi gerçekleşmeyen 'ın takımlarından Urawa ile görüşme halinde olduğu öne sürüldü. 33 yaşındaki futbolcu, bu iddia üzerine açıklama yaptı. Arda, "Ben 'nın futbolcusuyum. Hiç kimseyle görüşme yapmadım" dedi. Şu anda 'da özel hocayla bireysel antrenmanlarını sürdüren Arda'nın Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
  1. 15.2.2020
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