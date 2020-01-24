Son dakika: Galatasaray'da sürpriz gelişme! Ayrılacağı konuşulan Florin Andone...

Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Brighton & Hove Albion'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andone'dan yeni bir gelişme yaşandı.

Yaşadığı sakatlık sonrasında ilk yarıyı kapatan ve sarı kırmızılı kurmayların sözleşmesini feshedeceği konuşulan Rumen golcü, yeşil sahalara geri döndü.

Galatasaray'ın resmi olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Futbol Takımımız, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19. haftasında İH Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florin Andone, salon çalışmasının ardından kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptı."