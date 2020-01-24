Galatasaray'da Florin Andone sürprizi! Ayrılıyordu... | Son dakika Galatasaray haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Ocak 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Haberleri Son dakika: Galatasaray'da sürpriz gelişme! Ayrılacağı konuşulan Florin Andone...

Son dakika: 'da sürpriz gelişme! Ayrılacağı konuşulan ...

Son dakika: Galatasaray'da sürpriz gelişme! Ayrılacağı konuşulan Florin Andone...

Ara dönemi için çalışmalarına devam eden 'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir yandan gelecek isimleri belirleyen sarı kırmızılı kurmaylar, diğer yandan da gönderilecek isimleri belirlemişti. Bu bağlamda ocak ayında yollarını ayırmayı planladığı Andone'da beklenmedik bir olay yaşandı. Rumen futbolcu, Galatasaray ile çalışmalara yeniden başladı! İşte detaylar...

'ın sezon başında İngiliz ekibi Brighton & Hove Albion'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andone'dan yeni bir gelişme yaşandı.

Yaşadığı sakatlık sonrasında ilk yarıyı kapatan ve sarı kırmızılı kurmayların sözleşmesini feshedeceği konuşulan Rumen golcü, yeşil sahalara geri döndü.

Galatasaray'ın resmi olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Futbol Takımımız, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19. haftasında İH Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. , salon çalışmasının ardından kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptı."

  1. 24.01.2020
  2. Güncelleme: 24.01.2020 14:14
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