Son dakika: Galatasaray'da sürpriz gelişme! Ayrılacağı konuşulan Florin Andone...
Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir yandan gelecek isimleri belirleyen sarı kırmızılı kurmaylar, diğer yandan da gönderilecek isimleri belirlemişti. Bu bağlamda ocak ayında yollarını ayırmayı planladığı Andone'da beklenmedik bir olay yaşandı. Rumen futbolcu, Galatasaray ile çalışmalara yeniden başladı! İşte detaylar...
Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Brighton & Hove Albion'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andone'dan yeni bir gelişme yaşandı.
Yaşadığı sakatlık sonrasında ilk yarıyı kapatan ve sarı kırmızılı kurmayların sözleşmesini feshedeceği konuşulan Rumen golcü, yeşil sahalara geri döndü.
Galatasaray'ın resmi olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Futbol Takımımız, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19. haftasında İH Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florin Andone, salon çalışmasının ardından kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptı."
January 24, 2020
- 24.01.2020
- Güncelleme: 24.01.2020 14:14
- Fenerbahçe eski gözdesiyle yeniden görüşmelere başladı! İki transfer birden...
- Fenerbahçe'nin genç yıldızı paylaşılamıyor! Ferdi Kadıoğlu için scout yolladılar
- Adı Fenerbahçe ile anılan Galatasaraylı oyuncu için resmi teklif! Sözleşme uzatmamıştı...
- Sözleşmesindeki o maddeler ortaya çıktı! Burak Yılmaz...
- Teklif yenilendi! Milli stoper Galatasaray'a
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Son dakika: Galatasaray'da sürpriz gelişme! Ayrılacağı konuşulan Florin Andone... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.