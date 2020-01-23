Emre Taşdemir Kayserispor'da ilk antrenmanına çıktı
Hes Kablo Kayserispor'un Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak henüz resmi olarak açıklanmayan 24 yaşındaki Emre Taşdemir Kayseri'ye geldi. Genç sol bek yeni takımıyla ilk idmanına da çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'dan bir transfer daha... Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Emre Taşdemir, 6 aylığına sarı-kırmızılı takıma kiralandı, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor.
Galatasaray ile sözleşmesini 2020-2021 sezonuna kadar uzatan Emre Taşdemir,yeni takımı Hes Kablo Kayserispor ile ilk antrenmanına çıktı. Bugün saat 14.00'de yapılan antrenmanda yer alan Emre Taşdemir'in Cumartesi günü oynanacak olan MKE Ankaragücü maçında forma giyebileceği ifade edildi.
Oyuncunun antrenmana çıktığı kameralara böyle yansıdı
- 23.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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