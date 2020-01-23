Emre Taşdemir Kayserispor'da ilk antrenmanına çıktı! Galatasaray transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
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Kayserispor'da ilk antrenmanına çıktı

Emre Taşdemir Kayserispor'da ilk antrenmanına çıktı

'un 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak henüz resmi olarak açıklanmayan 24 yaşındaki Kayseri'ye geldi. Genç sol bek yeni takımıyla ilk idmanına da çıktı.

ekiplerinden 'dan bir transfer daha... 'da fazla forma şansı bulamayan , 6 aylığına sarı-kırmızılı takıma kiralandı, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde gelmesi bekleniyor.

Galatasaray ile sözleşmesini 2020-2021 sezonuna kadar uzatan Emre Taşdemir,yeni takımı Hes Kablo Kayserispor ile ilk antrenmanına çıktı. Bugün saat 14.00'de yapılan antrenmanda yer alan Emre Taşdemir'in Cumartesi günü oynanacak olan MKE Ankaragücü maçında forma giyebileceği ifade edildi.

Oyuncunun antrenmana çıktığı kameralara böyle yansıdı



  1. 23.01.2020
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