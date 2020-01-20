Seri başladı

Galatasaray, sezonun ikinci yarısına kayıpsız başladı. Aslan, ligin ilk yarısında deplasmanda 2-0 yenildiği Denizlispor'u dün 2-1 mağlup etti. Devre arasına 5-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle giren sarı-kırmızılılar, böylece üst üste 2. zaferini elde etti. G.Saray'da ayrıca yeni transferlerden Saracchi maça 11'de başlarken, Sekidika ise sonradan oyuna girdi. Aslan'ın ilk golü de uzun süredir oynamayan Emre Akbaba'dan geldi.



4 MAÇTIR KAZANIYOR

Uzun süren sakatlığı sonrası bu sezon ilk kez bir lig karşılaşmasında forma giyen Emre Akbaba 22. dakikada attığı golle takımını öne geçirirken, usta krampon Radamel Falcao ise 57'deki sayısıyla zaferi perçinledi. Öte yandan Galatasaray, Denizlispor'a karşı iç saha serisini de sürdürdü! Denizlispor'u daha önceki son 3 maçta mağlup eden sarı-kırmızılı takım, bu istatistiği 4'e çıkardı.



TERİM'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Fatih Terim, oynadıkları son resmi maça göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Rize ile deplasmanda yapılan maçta görev alan oyunculardan Okan Kocuk ve Şener'i yedeğe çekti. Muslera ve Saracchi'yi görevlendirdi. Kadroya dahil edilen Linnes ve Emre de bu sezon ligde ilk kez forma giydi.



İÇ SAHANIN ASLAN'I

Sarı-kırmızılı takımın 2. golünü atan Falcao, bu sezonki toplam gol sayısını 4'e yükseltti. Ligin ilk yarısında uzun süren sakatlığı nedeniyle fazla görev alamayan Kolombiyalı forvet, söz kosunu 4 golünü de iç saha maçlarında kaydetti. 33 yaşındaki golcü, Antalyaspor maçında 2, Kasımpaşa sınavında 1 gol atmıştı. Falcao'nun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.



PENALTI TARTIŞMASI

Falcao'nun uzaklaştırmak istediği topa elle dokunması sosyal medyada çok tartışıldı. Denizliler de penaltı bekledİ.