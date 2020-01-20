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Hep destek tam destek

Yaklaşık 33 bin G.Saraylı, ’ı yalnız bırakmadı Soğuk havaya rağmen stada koşup takımı ateşledi.

GALATASARAY taraftarı ikinci yarının ilk maçında 'ı yalnız bırakmadı. Yaklaşık 33 bin sarı-kırmızılı futbolsever, TT Stadı'na gelerek soğk havaya rağmen takımlarını destekledi. Öte yandan 22 gün sonra kendi evindi maça çıkan 'da teknik direktör , tribünlerden büyük destek gördü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tecrübeli teknik adam lehine uzun süre tezahürat yaptı. Terim buna alkışla karşılık verdi.
  1. 20.1.2020
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