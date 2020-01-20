Cimbom’un çocuğu Emre Akbaba

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Emre Akbaba, sahalara müthiş bir dönüş yaptı. Rize ile hafta içinde oynanan kupa maçında görev alarak 8 ay 4 gün süren forma hasretini sonlandıran Emre, 1-1 berabere biten müsabakada takımının golünü kaydeden isim olmuştu. Denizlispor karşısında da 8 ay 8 gün sonra Süper Lig maçına çıkan milli futbolcu, takımının ilk golünü kaydetti. Emre döktürürken Belhanda ise yine kulübedeydi.



ÖZLEM BİTTİ

Ligde en son geçen sezonun 3. haftasında, 27 Ağustos 2018'de Alanyaspor ile oynanan maçta ağları havalandıran Emre Akbaba, Denizlispor'a attığı golle yeni bir sayfa açtı.



ALIŞIYORUZ

Falcao ile beraber oynamasının kendisi için de iyi olduğunu ifade eden Emre, "Bir kaç kez ben onu buldum, bir kaç kez o beni buldu. Sürekli biriyle beraber oynarsan zaten otomatiğe alıyorsun" şeklinde konuştu.



OFSAYT VAR'DAN DÖNDÜ

Galatasaray'ın Emre Akbaba ile bulduğu gol VAR sayesinde geçerlilik kazandı. 26. dakikadaki pozisyonda yardımcı hakem Cevdet Kömürcüoğlu bayrağını kaldırırken, hakem Yaşar Kemal Uğurlu da ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı. Uğurlu daha sonra VAR odasıyla yaptığı görüşmenin ardından karar değiştirdi ve golü verdi.