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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Cimbom’un çocuğu Akbaba

Cimbom’un çocuğu Emre Akbaba

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Akbaba, sahalara müthiş bir dönüş yaptı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Akbaba, sahalara müthiş bir dönüş yaptı. ile hafta içinde oynanan kupa maçında görev alarak 8 ay 4 gün süren forma hasretini sonlandıran Emre, 1-1 berabere biten müsabakada takımının golünü kaydeden isim olmuştu. Denizlispor karşısında da 8 ay 8 gün sonra maçına çıkan milli futbolcu, takımının ilk golünü kaydetti. Emre döktürürken ise yine kulübedeydi.

ÖZLEM BİTTİ
Ligde en son geçen sezonun 3. haftasında, 27 Ağustos 2018'de ile oynanan maçta ağları havalandıran Emre Akbaba, Denizlispor'a attığı golle yeni bir sayfa açtı.

ALIŞIYORUZ
Falcao ile beraber oynamasının kendisi için de iyi olduğunu ifade eden Emre, "Bir kaç kez ben onu buldum, bir kaç kez o beni buldu. Sürekli biriyle beraber oynarsan zaten otomatiğe alıyorsun" şeklinde konuştu.

OFSAYT VAR'DAN DÖNDÜ
Galatasaray'ın Emre Akbaba ile bulduğu gol VAR sayesinde geçerlilik kazandı. 26. dakikadaki pozisyonda yardımcı hakem Cevdet Kömürcüoğlu bayrağını kaldırırken, hakem Yaşar Kemal Uğurlu da ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı. Uğurlu daha sonra VAR odasıyla yaptığı görüşmenin ardından karar değiştirdi ve golü verdi.

  1. 20.1.2020
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