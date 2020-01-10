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10 Ocak 2020, Cuma
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Mustafi'de sıcak gelişme

Mustafi'de sıcak gelişme

Bir dönem 'ın gündemine gelen 'in Alman savunma oyuncusu Mustafi'nin menajeri 'a geliyor. da daha önce yıldız ismi istemiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

'ın bir ara gündemine gelen 'in 27 yaşındaki stoperi Shkodran Mustafi'nin menajeri 'a geliyor. Menajer Sertan Güneş, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile 'de yankı uyandırdı. Daha önce 'ın istediği ve anlaşamadığı Arnavut asıllı Alman futbolcu, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a önerilmişti. Mustafi kiralanabilir.
  1. 10.1.2020
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