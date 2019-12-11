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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Sekidika’ya izin cıktı

Sekidika’ya izin cıktı

Teknik Direktörü , 'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği hakkında konuştu.

Teknik Direktörü , 'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği hakkında konuştu. Futbolcuların özgür olduğunu ve istedikleri yere gidebileceğini belirten Demirbakan, "Ben onlara 'gitme, dur' diyemem. Çünkü futbol belli bir yaşta oynanan bir oyun ve süreç de kısa. Bu süreçte geleceklerini garantilemek için, gelecek kaygılarını ortadan kaldırmak için ellerine geçen fırsatları kullanmak onların en doğal hakkı" dedi.

F.BAHÇE DE İSTİYOR

Galatasaray, 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un parlayan yıldızı Jesse Sekidika'yı devre arasında kadrosuna katmak isterken başta diğer takımların da Nijeryalı futbolcuyu takibine aldığı ortaya çıktı. Coşkun Demirbakan, "Jesse, Galatasaray, Fenerbahçe ve takımlarının listesinde" ifadesini kullandı.

  1. 11.12.2019
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