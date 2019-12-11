Sekidika’ya izin cıktı

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Jesse Sekidika hakkında konuştu. Futbolcuların özgür olduğunu ve istedikleri yere gidebileceğini belirten Demirbakan, "Ben onlara 'gitme, dur' diyemem. Çünkü futbol belli bir yaşta oynanan bir oyun ve süreç de kısa. Bu süreçte geleceklerini garantilemek için, gelecek kaygılarını ortadan kaldırmak için ellerine geçen fırsatları kullanmak onların en doğal hakkı" dedi.

F.BAHÇE DE İSTİYOR

Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un parlayan yıldızı Jesse Sekidika'yı devre arasında kadrosuna katmak isterken Fenerbahçe başta diğer takımların da Nijeryalı futbolcuyu takibine aldığı ortaya çıktı. Coşkun Demirbakan, "Jesse, Galatasaray, Fenerbahçe ve Süper Lig takımlarının listesinde" ifadesini kullandı.