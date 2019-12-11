Sekidika’ya izin cıktı
Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Jesse Sekidika hakkında konuştu.
Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Jesse Sekidika hakkında konuştu. Futbolcuların özgür olduğunu ve istedikleri yere gidebileceğini belirten Demirbakan, "Ben onlara 'gitme, dur' diyemem. Çünkü futbol belli bir yaşta oynanan bir oyun ve süreç de kısa. Bu süreçte geleceklerini garantilemek için, gelecek kaygılarını ortadan kaldırmak için ellerine geçen fırsatları kullanmak onların en doğal hakkı" dedi.
F.BAHÇE DE İSTİYOR
Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un parlayan yıldızı Jesse Sekidika'yı devre arasında kadrosuna katmak isterken Fenerbahçe başta diğer takımların da Nijeryalı futbolcuyu takibine aldığı ortaya çıktı. Coşkun Demirbakan, "Jesse, Galatasaray, Fenerbahçe ve Süper Lig takımlarının listesinde" ifadesini kullandı.
- 11.12.2019
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Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
Toplam 1
Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
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