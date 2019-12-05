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05 Aralık 2019, Perşembe
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Falcao için şok iddia

Falcao için şok iddia

Sakatlığı yılan hikayesine dönen 'nun durumuyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı...

Sakatlığı yılan hikayesine dönen 'nun durumuyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı... Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği, Kolombiyalı yıldız forvetin geçen sezon 57 maça çıktığını ve 100 bin km'lik yolculuk yaptığını, bunun da sakatlığa yol açtığını ileri sürdü.

  1. 5.12.2019
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