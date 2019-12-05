Falcao için şok iddia
Sakatlığı yılan hikayesine dönen Radamel Falcao'nun durumuyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı...
Sakatlığı yılan hikayesine dönen Radamel Falcao'nun durumuyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı... Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği, Kolombiyalı yıldız forvetin geçen sezon 57 maça çıktığını ve 100 bin km'lik yolculuk yaptığını, bunun da sakatlığa yol açtığını ileri sürdü.
- 5.12.2019
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Falcao için şok iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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