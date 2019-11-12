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12 Kasım 2019, Salı
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yeni sol bekini 'da buldu!

Galatasaray yeni sol bekini İtalya'da buldu!

Yuto Nagatomo'nun gösterdiği kötü performansı ve Linnes'in lisans sorunu sebebiyle sol bekte büyük sıkıntılar yaşayan , aradığı oyuncuyu 'da buldu. Sarı-kırmızılı ekip İsviçreli sol beki satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

ile ilgili sürpriz bir iddiası geldi... İtalyanların gündeme taşıdığı habere göre devre arasında 'dan ayrılacak olan İsviçreli 'i isteyen takımlar arasında G.Saray da yer alıyor.

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Milan'ın, 2021 yılına kadar sözleşmesi devam etmesine rağmen 27 yaşındaki oyuncuyu maliyetinden kurtulmak için uygun şartlarda bırakacağı iddia edildi.

Sol bek, sol açık ve stoperde forma giyebilen Rodriguez, bu sezon Seri A'da 4 kez Milan forması giyebildi. Galatasaray'ın tecrübeli oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralayabileceği belirtiliyor.

  1. 12.11.2019
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