Galatasaray yeni sol bekini İtalya'da buldu!

Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası geldi... İtalyanların gündeme taşıdığı habere göre devre arasında Milan'dan ayrılacak olan İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'i isteyen takımlar arasında G.Saray da yer alıyor.

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Milan'ın, 2021 yılına kadar sözleşmesi devam etmesine rağmen 27 yaşındaki oyuncuyu maliyetinden kurtulmak için uygun şartlarda bırakacağı iddia edildi.

Sol bek, sol açık ve stoperde forma giyebilen Rodriguez, bu sezon Seri A'da 4 kez Milan forması giyebildi. Galatasaray'ın tecrübeli oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralayabileceği belirtiliyor.