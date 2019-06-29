Ianis Hagi Barcelona’ya
Adı sık sık Galatasaray ile anılan Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis, Barcelona'ya transfer olmak üzere. Romanya basınından GSP'ye göre; Katalan ekibi ile olan görüşmelerde son aşamaya gelindiği öğrenildi.
Adı sık sık Galatasaray ile anılan Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis, Barcelona'ya transfer olmak üzere. Romanya basınından GSP'ye göre; Katalan ekibi ile olan görüşmelerde son aşamaya gelindiği öğrenildi. Hagi'nin de bir döne formasını giydiği Barcelona, 20 yaşındaki orta saha (10 numara) için kulübü FC Viitorul Constanta'ya 7-8 milyon euro ödeyecek.?
HENRY'DEN VAZGEÇİLMEDİ
Galatasaray sol kanat bölgesine Ryan Babel ve Yusuf Erdoğan'ı transfer etse de Fatih Terim'in Henry Onyekuru'dan vazgeçmediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, "Onyekuru farklı bir silah. Eğer kiralayabilirsek 1 sezon daha kalmasını isterim. 50-55 maç yapacağız. Her futbolcuya ihtiyacımız olacak" raporu verdiği belirtildi.
- 29.6.2019
-
Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
-
Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
-
Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
Ianis Hagi Barcelona’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.