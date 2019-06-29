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29 Haziran 2019, Cumartesi
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Ianis Hagi ’ya

Ianis Hagi Barcelona’ya

Adı sık sık ile anılan 'nin oğlu Ianis, 'ya olmak üzere. Romanya basınından 'ye göre; Katalan ekibi ile olan görüşmelerde son aşamaya gelindiği öğrenildi.

Adı sık sık ile anılan 'nin oğlu Ianis, 'ya olmak üzere. Romanya basınından 'ye göre; Katalan ekibi ile olan görüşmelerde son aşamaya gelindiği öğrenildi. Hagi'nin de bir döne formasını giydiği Barcelona, 20 yaşındaki orta saha (10 numara) için kulübü FC Viitorul Constanta'ya 7-8 milyon euro ödeyecek.?

HENRY'DEN VAZGEÇİLMEDİ
Galatasaray sol kanat bölgesine ve Yusuf Erdoğan'ı transfer etse de 'in Henry Onyekuru'dan vazgeçmediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, "Onyekuru farklı bir silah. Eğer kiralayabilirsek 1 sezon daha kalmasını isterim. 50-55 maç yapacağız. Her futbolcuya ihtiyacımız olacak" raporu verdiği belirtildi.

  1. 29.6.2019
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