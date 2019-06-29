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29 Haziran 2019, Cumartesi
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Ianis değil Puşkaş

Ianis değil Puşkaş

gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Scout ekibi, Romanya ’in golcüsü Puşkaş’ı önerdi. yıldız santrfora onay verdi.

'da uzun bir süredir 'nin oğlu Ianis Hagi'nin edileceği konuşuluyordu. Fakat Viitorul'un Ianis için 10 milyon euro istemesi bu transferin önünü tıkarken yine Romanya'dan başka bir isim gündeme geldi. takımıyla Avrupa Şampiyonası'nda başarılı bir turnuva çıkaran George Puşkaş, scout ekibinin radarına girdi. Turnuvada 3'ü penaltıdan olmak üzere 4 gol atan Puşkaş, elemelerde ise 7 kez fileleri sarsmıştı. 2013'te İtalyan devi İnter'in keşfettiği Puşkaş, geçen yaz 3.3 milyon euro'ya Palermo'ya satıldı. Statü gereği 23 yaşında olmasına rağmen turnuvada oynayabilen Puşkaş'ın piyasa değeri 3 milyon euro. Rumen futbolcu, Şampiyonlar Ligi kozuyla ikna edilmek isteniyor. Puşkaş'ın yine scout transferi olan Marcao kadar etkili olması bekleniyor.

PUŞKAŞ KİMDİR?
23 yaşındaki forvet geçen sezon Serie B'de 33 maçta 9 gol attı, 3 asistle oynadı. 1.88 boyuyla hava toplarında etkili olan Puşkaş, sırtı dönük de oynayabiliyor. Penaltılarda hata yapmayan genç futbolcunun Palermo ile 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.

  1. 29.6.2019
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