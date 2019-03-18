Mbaye Diagne açıldı – Fotomaç – 18 Mart 2019
18 Mart 2019, Pazartesi
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açıldı

Mbaye Diagne açıldı

'ın eleştirilen ismi , 'a da golünü yazdı.

53. dakikada 'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı atışını kullanan yıldız oyuncu, skoru 2-2'ye taşıyan golü ağlara gönderdi. formasını giydiği 5 maçta 3 gole ulaşan Senegalli santrfor, 'de bu sezon toplam gol sayısını da 23'e çıkardı. 27 yaşındaki yıldız futbolcu gol krallığı yolundaki iddiasını sürdürmeyi başardı.
  1. 18.3.2019
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