Zirvede buz kesti – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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Zirvede buz kesti

Zirvede buz kesti

Sarı-kırmızılı takım, Muhammed’in golüne ile karşılık verdi ama arkasını getiremedi. Haftayı galibiyetle kapatan lider ’le arasındaki fark 8’e yükseldi.

, çekinerek gittiği Erzurumspor deplasmanında büyük darbe yedi. Sarı-kırmızılı ekip, lider 'in Yeni Malatya'yı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından çıktığı maçta 2 puan bıraktı: 1-1. Sıfırın altında 4 derecede oynanan karşılaşmada ilk gol ev sahibinden geldi. 18'de Marcao'nun hatalı çıkışını iyi değerlendiren Rashad Muhammed hızla ceza alanı içine girdi ve düzgün vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarının başında eşitliği yakaladı. Ceza sahası sol çaprazında Mitroglou topu 'nın önüne bıraktı. Faslı futbolcu, 52'de oyuna denge getirdi. Karşılaşmanın son dakikaları büyük heyecana sahne olurken her iki taraf da öne geçme adına yakaladığı fırsatları kullanamadı ve maç 1-1 sona erdi. Galatasaray zirve yolunda büyük yara alırken, da alt sıralardan kurtulma şansını değerlendiremedi.

YİNE DEPLASMAN!
Son yıllarda dış sahalarda zorlanan Galatasaray bu kez de küme düşme hattındaki Erzurum'u takıldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon deplasmanda oynadığı 12 dış saha maçının 7'sinden (4M, 3B) galibiyet çıkaramadı ve 18 puan bıraktı.

  1. 4.3.2019
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