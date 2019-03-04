Zirvede buz kesti
Sarı-kırmızılı takım, Muhammed’in golüne Belhanda ile karşılık verdi ama arkasını getiremedi. Haftayı galibiyetle kapatan lider Başakşehir’le arasındaki fark 8’e yükseldi.
YİNE DEPLASMAN!
Son yıllarda dış sahalarda zorlanan Galatasaray bu kez de küme düşme hattındaki Erzurum'u takıldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon deplasmanda oynadığı 12 dış saha maçının 7'sinden (4M, 3B) galibiyet çıkaramadı ve 18 puan bıraktı.
- 4.3.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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