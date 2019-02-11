Galatasaray borsada da uçtu
Galatasaray hisseleri, hafta sonu Süper Lig'de Trabzonspor'dan alınan 3 puanın ardından yeni haftaya yükselişle başladı.
Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif AŞ hisseleri, futbol kulübünün, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u konuk ettiği derbiden 3 puanla ayrılmasının ardından yeni haftaya yükselişle başladı.
Bu galibiyetle Galatasaray şampiyonluk yolunda zor bir engeli daha geride bırakırken, Trabzonspor Sportif Yatırım Ticaret AŞ hisseleri ise lider Başakşehir ile puan farkının 11'e çıkmasının ardından haftaya yatay başladı.
Kendi sahasında Trabzonspor'dan aldığı 3 puanla Spor Toto Süper Lig'deki toplam puanını 39'ya çıkaran Galatasaray, Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
Borsa İstanbul'da Galatasaray hisseleri açılışın ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 4,86 primle 1,51 lira seviyesinde dengelenirken, aynı dakikalarda Trabzonspor hisseleri yatay seyirle 1,21 lirada bulunuyor.
Borsada işlem gören diğer spor şirketlerinden Beşiktaş hisseleri yüzde 1,60 değer kazancıyla 1,85 liradan, Fenerbahçe hisseleri de yüzde 1,20 azalışla 7,40 liradan işlem görüyor.
- 11.2.2019 11:04
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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