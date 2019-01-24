PAOK'tan transfer açıklaması! Galatasaray...
24 Ocak 2019, Perşembe
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'tan açıklaması! ...

PAOK'tan transfer açıklaması! Galatasaray...

’ın istediği iddia edilen için Yunanistan’dan açıklama geldi.

'un hocası, - iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu: Oyuncunun hakları bizde değil!

PAOK'un takım direktörü Konstandinidis, "Galatasaray'la görüşmelerimiz Garry Rodrigues'in transferinden doğan alacağımızla ilgiliydi" dedi.

Koulouris'le ilgili ise şunları söyledi: Bu konuda görüşülmesi gereken mevki PAOK değil. Bizim oyuncumuz ama yıl sonuna kadar Atromitos'ta olacak. Önce o kapının zili çalınmalı" sözlerini kullandı.

Atromitos'ta kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki Koulouris, bu sezon 20 maçta 18 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

1.5 milyon euro Transfermarkt değeri bulunan genç futbolcunun, PAOK ile 2021 yılına kadar anlaşması bulunuyor.

  1. 24.1.2019
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