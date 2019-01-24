PAOK'tan transfer açıklaması! Galatasaray...
Galatasaray’ın istediği iddia edilen Koulouris için Yunanistan’dan açıklama geldi.
PAOK'un hocası, Galatasaray-Koulouris iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu: Oyuncunun hakları bizde değil!
PAOK'un takım direktörü Konstandinidis, "Galatasaray'la görüşmelerimiz Garry Rodrigues'in transferinden doğan alacağımızla ilgiliydi" dedi.
Koulouris'le ilgili ise şunları söyledi: Bu konuda görüşülmesi gereken mevki PAOK değil. Bizim oyuncumuz ama yıl sonuna kadar Atromitos'ta olacak. Önce o kapının zili çalınmalı" sözlerini kullandı.
Atromitos'ta kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki Koulouris, bu sezon 20 maçta 18 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
1.5 milyon euro Transfermarkt değeri bulunan genç futbolcunun, PAOK ile 2021 yılına kadar anlaşması bulunuyor.
- 24.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
PAOK'tan transfer açıklaması! Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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