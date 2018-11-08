Schalke göklere çıkarıldı – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    göklere çıkarıldı

    Schalke göklere çıkarıldı
    Alman basını, 'yi öve öve bitiremedi. Bild, "Schalke için bir gol galasıydı" derken mavi-beyazlıların üst tur için büyük avantaj yakaladığını belirtti. , "Schalke, G.Saray'a karşı kendisini ödüllendirdi" diyerek maçı iyi oynayarak kazandığını aktardı. Ruhrnachirichten, "Schalke sezonun en iyi futbolunu oynadı" dedi.

    UYUŞUKLUĞU GİDERDİ
    Schalke'nin Porto ile liderlik mücadelesi vereceğini belirten Alman ARD televizyonu, "Schalke, 'a karşı uyuşukluğunu giderdi" ifadesini kullandı.

    FAULDEN KAÇAMIYOR
    Şampiyonlar ?Ligi'nde en fazla faule maruz kalan takım G.Saray oldu. Maç başı ortalama 15 kez faulle durdurulan sarı- kırmızılılar buna bir çözüm bulamıyor. Set ve pas oyunu yerine, rakip kaleye direkt koşularla fırsat kollayan Aslan, tekmelere engel olamıyor. Devler Ligi'nin maç başına 17.5 kez ile en çok dripling deneyen 5. takımı olan G.Saray, bu nedenle çok sık durduruluyor.
    1. 8.11.2018
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