Schalke göklere çıkarıldı
UYUŞUKLUĞU GİDERDİ
Schalke'nin Porto ile liderlik mücadelesi vereceğini belirten Alman ARD televizyonu, "Schalke, Galatasaray'a karşı uyuşukluğunu giderdi" ifadesini kullandı.
FAULDEN KAÇAMIYOR
Şampiyonlar ?Ligi'nde en fazla faule maruz kalan takım G.Saray oldu. Maç başı ortalama 15 kez faulle durdurulan sarı- kırmızılılar buna bir çözüm bulamıyor. Set ve pas oyunu yerine, rakip kaleye direkt koşularla fırsat kollayan Aslan, tekmelere engel olamıyor. Devler Ligi'nin maç başına 17.5 kez ile en çok dripling deneyen 5. takımı olan G.Saray, bu nedenle çok sık durduruluyor.
- 8.11.2018
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helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
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Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
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