Uğurlu gelmiyor – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    Uğurlu gelmiyor

    Uğurlu gelmiyor

    'ın Akhisar ile oynayacağı maça atandı.

    'ın Akhisar ile oynayacağı maça atandı. Cimbom, Uğurlu yönetiminde çıktığı 6 maçta 3 kez kazanırken iki mağlubiyet ve bir de beraberlik aldı. bu 6 maçta 'a 2 kırmızı ve 20 sarı çıkarırken rakiplerine ise 12 sarı çıkardı, kırmızı kart göstermedi

    1. 21.9.2018
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