Uğurlu gelmiyor

Galatasaray'ın Akhisar ile oynayacağı maça Yaşar Kemal Uğurlu atandı. Cimbom, Uğurlu yönetiminde çıktığı 6 maçta 3 kez kazanırken iki mağlubiyet ve bir de beraberlik aldı. Yaşar Kemal Uğurlu bu 6 maçta Galatasaray'a 2 kırmızı ve 20 sarı çıkarırken rakiplerine ise 12 sarı çıkardı, kırmızı kart göstermedi