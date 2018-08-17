Fatih Terim için özel maç – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    için özel maç

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a> için özel maç
    'ın başına geçen sezon ilk yarının son maçında 4. kez geçen teknik direktör için karşılaşması ayrı bir önem taşıyor. Bir dönem 'yi çalıştıran Terim, geçen sezon maçıyla kulübüne kavuşmuş, son lig müsabakasını da ekibine karşı oynayarak şampiyonluğa ulaşmıştı.
    1. 17.8.2018
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