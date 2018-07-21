Felipe Melo, Real Madrid'in yeni transferi Rodrygo'yu sakatladı! – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    , 'in yeni transferi Rodrygo'yu sakatladı!

    Felipe Melo, Real Madrid'in yeni transferi Rodrygo'yu sakatladı!

    'in 45 milyon euro'ya ettiği ancak hala Santos'ta oynayan Rodrygo sakatlık yaşadı.

    Palmeiras-Santos maçında eski Galatasaraylı , 17 yaşındaki futbolcuya sert bir müdahalede bulundu. Melo pozisyonda sarı kart görürken, Rodrygo arkadaşlarının yardımıyla kenara geldi. Etkili olamazken, 67'de oyundan alındı.
    1. 21.7.2018
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