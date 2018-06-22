Galatasaray devlerle yarışıyor
Sosyal medyada Türkiye'nin en çok takip edilen markaları arasında yer alan Galatasaray, dünya devlerine kafa tutuyor.
Sosyal medyada Türkiye'nin en çok takip edilen markaları arasında yer alan Galatasaray, dünya devlerine kafa tutuyor. Desportes Finanzas'ın derlediği bilgilere göre sarı- kırmızılı ekip, Mayıs ayında Twitter'da en fazla etkileşim alan 5 takım arasında yer aldı. Cimbom, Real Madrid, Barcelona ve Liverpool'un ardından 4. sırada yer almayı başardı. Öte yandan Fenerbahçe 12, Beşiktaş ise 13. sırada kendi yer buldu.
- 22.6.2018
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Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
Toplam 1
Yorum
cengiz Bu sabır ve zaman işini bırakın desenize para yok transfer yok işler sakat.Sizin suçunuz mu? o da değil
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Fenerbahçe'ye müjde! PSV Cocu'yu resmen açıklıyor!
Toplam 1
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Semih Yapma başkan alma şu adamı. Getir en ünlüsünü.
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Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
Toplam 2
Yorum
ali adam profosyonel işini yapacak fenerli gs lı bence hiç önemi yok işini iyi yapsın en iyi beşiktaşlı odor Serkan REÇBER
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