Galatasaray devlerle yarışıyor – Fotomaç – 22 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    devlerle yarışıyor

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> devlerle yarışıyor

    Sosyal medyada 'nin en çok takip edilen markaları arasında yer alan , dünya devlerine kafa tutuyor.

    Sosyal medyada 'nin en çok takip edilen markaları arasında yer alan , dünya devlerine kafa tutuyor. Desportes Finanzas'ın derlediği bilgilere göre sarı- kırmızılı ekip, Mayıs ayında Twitter'da en fazla etkileşim alan 5 takım arasında yer aldı. Cimbom, , ve 'un ardından 4. sırada yer almayı başardı. Öte yandan 12, ise 13. sırada kendi yer buldu.

    1. 22.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    devlerle yarışıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN