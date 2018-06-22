Sosyal medyada Türkiye'nin en çok takip edilen markaları arasında yer alan Galatasaray, dünya devlerine kafa tutuyor. Desportes Finanzas'ın derlediği bilgilere göre sarı- kırmızılı ekip, Mayıs ayında Twitter'da en fazla etkileşim alan 5 takım arasında yer aldı. Cimbom, Real Madrid, Barcelona ve Liverpool'un ardından 4. sırada yer almayı başardı. Öte yandan Fenerbahçe 12, Beşiktaş ise 13. sırada kendi yer buldu.