Galatasaray'dan Manchester City’li Phil Foden'e teklif – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'dan ’li 'e teklif

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan <a href="/index/manchester-city?id=c00f2f10-ae98-4042-b184-4ce74ed5656b" class="" rel="tag">Manchester City</a>’li <a href="/index/phil-foden?id=87759e8c-596c-4a6b-b934-101e8d4519c0" class="" rel="tag">Phil Foden</a>'e teklif

    İngiliz basını, ve West Ham'ın, 'nin orta saha oyuncusu için nabız yokladığını iddia etti.

    Haberde; iki takımın ilgisine karşın City'nin 17 yaşındaki Foden ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı ancak kiralık olarak transferine izin verebileceği belirtildi. Phil Foden'in Manchester City ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunuyor.
    1. 29.5.2018 01:05
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