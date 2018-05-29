İngiliz basını, Galatasaray ve West Ham'ın, Manchester City'nin orta saha oyuncusu Phil Foden için nabız yokladığını iddia etti.

Haberde; iki takımın ilgisine karşın City'nin 17 yaşındaki Foden ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı ancak kiralık olarak transferine izin verebileceği belirtildi. Phil Foden'in Manchester City ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunuyor.