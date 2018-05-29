Galatasaray'dan Manchester City’li Phil Foden'e teklif
İngiliz basını, Galatasaray ve West Ham'ın, Manchester City'nin orta saha oyuncusu Phil Foden için nabız yokladığını iddia etti.
Haberde; iki takımın ilgisine karşın City'nin 17 yaşındaki Foden ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı ancak kiralık olarak transferine izin verebileceği belirtildi. Phil Foden'in Manchester City ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunuyor.
- 29.5.2018 01:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Galatasaray'dan Manchester City’li Phil Foden'e teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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