Galatasaray'da Sofiane Feghouli cezalı duruma düştü
Akhisarspor maçında sarı kart gören Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, cezalı duruma düştü ve Yeni Malatyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda T.M. Akhisarspor ile mücadele etti. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli, Maicon ve Sinan Gümüş sarı kart sınırındaydı. 31. dakikada Akhisar'ın kazandığı penaltı sonrasında Feghouli, itirazlarından dolayı maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Cezalı duruma düşen Cezayirli futbolcu, gelecek Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.
28 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de başladığı müsabakanın 70. dakikasında yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.
- 6.5.2018 19:38
- Güncelleme: 6.5.2018 20:41
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Igor Tudor'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
UltraAslan Tudor hoca olabilmesi için 0 dan başlayacak ve Egosuyla değil ''Yüreğiyle hocalık yapacak yoksa Tudor abilik yaparsa kazanır YÜREKLE! Egosuz
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Galatasaray'a Nagatomo şoku!
Toplam 1
Yorum
sinyor italyanlar bize futbolcunun ölüsünü 10 satiyor almaya gelince 2 veriyor. bu italyanlar bize kazik atmak icin elinden geleni yapiyor
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Trabzonspor'un 16 yıllık rekoru
Toplam 2
Yorum
inde tebrikler trabzon. zaten ne zaman iyiydinki?
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