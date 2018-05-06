Galatasaray'da Sofiane Feghouli cezalı duruma düştü – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    'da Sofiane Feghouli cezalı duruma düştü

    Galatasaray'da Sofiane Feghouli cezalı duruma düştü

    Akhisarspor maçında sarı kart gören ’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, cezalı duruma düştü ve Yeni Malatyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında , deplasmanda T.M. Akhisarspor ile mücadele etti. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli, Maicon ve Sinan Gümüş sarı kart sınırındaydı. 31. dakikada Akhisar'ın kazandığı penaltı sonrasında Feghouli, itirazlarından dolayı maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Cezalı duruma düşen Cezayirli futbolcu, gelecek Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

    28 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de başladığı müsabakanın 70. dakikasında yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.

    1. 6.5.2018 19:38
    2. Güncelleme: 6.5.2018 20:41
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