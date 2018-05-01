Bir Japon harikası: Yuto Nagatomo
Galatasaray'ın ara transfer döneminin son gününde İtalya Birinci Futbol Ligi (Seri A) takımlarından İnter'den transfer ettiği Japon futbolcu Yuto Nagatomosergilediği performansla göz dolduruyor.
- 1.5.2018 07:03
- Güncelleme: 1.5.2018 07:47
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Şenol Güneş'e flaş teklif! Tam 7 milyon euro
Toplam 5
Yorum
kemal eski trabzon baskanlarindan sener soyle demisti, S.Gunes paragoz adamdir, para icin her seyi yapar demisti, amaci maasini yukseltmektir
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 14
Yorum
gs lan bu adam olmasa siz şimdi küme düşmeye oynardınız. heşey futbolcu il olmuyor al manu yu gör
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Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonları yorumladı. Kırmızı kart mı değil mi?
Toplam 3
Yorum
Haydar Bu zavallı hala kendini kaale alınıyor zannediyor. Dua etsinde 3 Temmuz davası bitmesin yoksa bütün taklalar boşa gidecek. Paraları ise FB y
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