Nagatomo'nun bonservisi alınıyor
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    Bir harikası:

    Bir <a href="/index/japon?id=bef49628-5756-4b9f-b384-9e6040c30f51" class="" rel="tag">Japon</a> harikası: <a href="/index/yuto-nagatomo?id=b4db67da-c4ed-4928-93f5-10fc6dddc2e8" class="" rel="tag">Yuto Nagatomo</a>

    Galatasaray'ın ara transfer döneminin son gününde İtalya Birinci Futbol Ligi (Seri A) takımlarından İnter'den transfer ettiği Japon futbolcu Yuto Nagatomosergilediği performansla göz dolduruyor.

    1. 1.5.2018 07:03
    2. Güncelleme: 1.5.2018 07:47
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