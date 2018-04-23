Maicon’a özel motivasyon – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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HEPSİ
    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    ’a özel motivasyon

    <a href="/index/maicon?id=3e9ead86-725c-4730-b5f3-23a014207cbe" class="" rel="tag">Maicon</a>’a özel motivasyon
    'in cezalı olması nedeniyle forma giyemeyeceği derbisinde -Denayer ikilisine görev verecek olan şimdiden kolları sıvadı. Alanya maçı sonrasında 'a 'Sana güveniyorum' mesajı yollayan Terim, hafta içinde de ile özel olarak görüşecek.
    1. 23.4.2018
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