Havaalanında kazandık – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Havaalanında kazandık

    Havaalanında kazandık
    Başkan , zaferinde aslan payının taraftara ait olduğunu söyledi. "Biz maçı geçen hafta dönüşü 'nda kazanmıştık... Gecenin bir yarısı oraya gelerek oyuncularımızı destekleyen, hocamızın gözlerini yaşartan taraftarımızın bu galibiyette çok önemli payı oldu" diyen Cengiz, kalan maçları da kazanıp şampiyon olmak istediklerini söyledi.

    ÇİNLİ SPONSOR GELiYOR
    'in önemli bankalarından ICBC'nin yönetim kurulu üyeleri, kulübü ziyaret etti. Başkan Mustafa Cengiz, 'G.Saray satılıyor mu?' sorularına, "Benim görüşüm net. G.Saray satılamaz. Bu görüşüm hiçbir zaman değişmez. Çinli yetkililer sponsorluk anlaşması adına 'a geldi" yanıtın verdi.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:06
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