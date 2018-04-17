Havaalanında kazandık
ÇİNLİ SPONSOR GELiYOR
Çin'in önemli bankalarından ICBC'nin yönetim kurulu üyeleri, kulübü ziyaret etti. Başkan Mustafa Cengiz, 'G.Saray satılıyor mu?' sorularına, "Benim görüşüm net. G.Saray satılamaz. Bu görüşüm hiçbir zaman değişmez. Çinli yetkililer sponsorluk anlaşması adına İstanbul'a geldi" yanıtın verdi.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 23:06
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin tamam diyelimki gs da oynamasını istemeyen taraftar var ki bunlar ne emektar oyunculara salladılar yediler.bırakalımda başka tkmda oynasınl
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin arda için söylüyorum ayıp ayıp bu adam kanıyla canıyla gs lı emek verdi yüreğini verdi bu tkma özbek almadı adam neyapsın futbolumu bıraksı
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
celal hadı bakalım adına yarasır sekılde bır derbı olsun en az 3 er kırmızı kart olsun
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