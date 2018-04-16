Tribünler doldu taştı! – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Tribünler doldu taştı!

    Tribünler doldu taştı!

    Sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluk yolundaki en önemli maç olan sınavına akın etti, tam 47.239 biletli taraftarlar Stadı’ndaki yerini alıp takımlarını destekledi

    taraftarları, 'de şampiyonluk yarışının en önemli karşılaşması olarak gördükleri maçına büyük ilgi gösterdi. Tam 47 bin 239 biletli taraftar Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasını tribünlerden izledi. Sarıkırmızılı futbolseverler, Stadı tribünlerini önemli ölçüde doldurup, tezahüratlarla takımlarını destekledi. Taraftarlar, müsabaka öncesi teknik direktör 'i tribüne çağırıp, "İmparator Fatih Terim" tezahüratı yaptı. Taraftarlar gelen galibiyet sonrası takımlarını "Şampiyon Galatasaray" tezahüratlarıyla iyice coşturdu. Tribünleri bayram yerine çeviren Galatasaraylılar şampiyonluk havasına iyice girdi.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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