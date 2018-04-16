Tribünler doldu taştı!
Sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluk yolundaki en önemli maç olan Başakşehir sınavına akın etti, tam 47.239 biletli taraftarlar Türk Telekom Stadı’ndaki yerini alıp takımlarını destekledi
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:34
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Beşiktaş'a sürpriz teklif! Gary Medel...
Toplam 1
Yorum
Fatih Bende negradoya yazıldı sandım
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Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş!
Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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